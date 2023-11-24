Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета

Чрезмерный аппетит, а также набор веса или похудение могут указывать на скрытый сахарный диабет. Об этих и других признаках заболевания 24 ноября рассказала врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова.

Врач отметила, что сахарный диабет является одной из довольно распространенных патологий. Обычно, чтобы определить это заболевание, сдают анализ крови на определение уровня глюкозы, однако при скрытом диабете такой анализ ничего не покажет, потому что уровень глюкозы находится на пике ночью или после еды.

Специалист подчеркнула, что о скрытом сахарном диабете свидетельствуют не только изменение аппетита и массы тела, но и развитие кровоточивости десен и других проблем с зубами, которых раньше не было, ощущение жажды и сухости: серьезным сигналом может стать ситуация, когда человек выпивает больше 3 л воды в сутки, рассказала врач в разговоре с «АиФ».

Еще одним признаком может стать медленное заживление ран, постоянное ощущение слабости даже при отсутствии физической нагрузки. Также о диабете может свидетельствовать снижение чувствительности кожи, так как при этом заболевании поражаются мелкие сосуды.

В качестве профилактики диабета Максимова посоветовала контролировать массу тела, чтобы не развилось ожирение, ограничить потребление жирных продуктов, выпечки и сладкого. По мнению врача, полезны будут любые физические нагрузки, а также не стоит пренебрегать диспансеризацией и консультацией специалиста при необходимости.

Ранее, 16 ноября, Science Direct опубликовал результаты исследования ученых, которые выяснили, что употребление диетических напитков, содержащих заменитель сахара, может привести к развитию диабета, ожирения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Связь напитков с риском развития заболеваний почек и онкологией исследователи назвали слабой, но заменители сахара могут действительно нанести вред кишечнику, вызвать дисбактериоз.

До этого, 14 ноября, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина также отметила, что на ранних стадиях на заболевание могут указывать такие симптомы, как сильная жажда, учащенное мочеиспускание, ухудшение зрения, часто возникающее чувство голода, резкое и беспричинное снижение веса, повышенная утомляемость, онемение и покалывание в руках и ногах. По ее словам, на стадии предибета ситуацию можно исправить, если скорректировать свой образ жизни: достаточно изменить рацион и включить в свое расписание физическую активность. При необходимости врач назначает медикаментозное лечение.