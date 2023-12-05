В России может начаться эксперимент по маркировке косметики

Минэкономразвития поддержало проведение в России эксперимента по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Об этом говорится в отзыве министерства на проект постановления правительства, подготовленного Минпроторгом. Документ за подписью замминистра Максима Колесникова имеется в распоряжении «Известий».

«В соответствии с письмом Минпромторга России Минэкономразвития России рассмотрело проект постановления правительства РФ «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии» и сообщает о его согласовании в представленной редакции», — сообщает министерство.

Представители бизнеса заявили «Известиям», что готовы поддержать проведение эксперимента, при этом у некоторых предпринимателей остаются опасения.

Президент правления Ассоциация товаропроизводителей «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии» Светлана Матело отметила, что по итогу 2023 года заметно, что доля российских производителей увеличится на 12% по сравнению с 2022 годом.

«Обеспечить дальнейший рост отечественных производителей — приоритетная задача и эксперимент по маркировке должен этому способствовать. Важно построить процессы таким образом, чтобы маркировка не приводила к снижению производительности линий. Для достижения этой цели производители отрасли будут сотрудничать с ЦРПТ (Центром развития перспективных технологий. — Ред.)», — сообщила Матело.

Руководитель программы внедрения и развития маркировки Lamoda Людмила Шмыгалева рассказала, что компания успешно взаимодействует с ЦРПТ по маркировке одежды, обуви, парфюмерии, а также готова принять участие в эксперименте по маркировке косметики и бытовой химии.

«Считаем, что эксперимент — это прекрасная возможность протестировать всю цепочку маркировки и реализации товара. Lamoda со своей стороны всегда внимательно относится к вопросам легальности и качества товара и ответственности перед потребителем», — пояснила она.

В свою очередь, общественный омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты и руководитель салонов красоты Ляля Садыкова сказала, что факт введения маркировки в отрасли вызывает опасения.

«Разумеется, мы примем в эксперименте участие, для того чтобы совместно с другими участниками оборота иметь возможность повлиять на итоговые решения в сфере маркировки косметики и отразить интересы компаний индустрии красоты, — отметила Садыкова.

Замгендиректора компании «Полекс Бьюти» Елена Полонская сообщила «Известиям», что компания также планирует принять участие в эксперименте по маркировке, чтобы ознакомиться с процессами внедрения системы «Честный знак».

«Эксперимент позволит отработать организационные и технические особенности нанесения маркировочных кодов на нашу продукцию», — считает она.

Ранее, 1 декабря, в России стартовал эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции. Он продлится до 28 февраля 2025 года. Маркируется светотехническая продукция, а также ее компоненты: всего в перечне 12 наименований. Пилотный проект в том числе относится к таким комплектующим, как розетки, светочувствительные проводники, лампы и фонари.