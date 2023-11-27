Реклама
Прямой эфир
Общество
В Госдуме предлагают выплатить по 10 тыс. рублей детям участников СВО
Мир
ЦАХАЛ сообщила о допуске в сектор Газа цистерн с топливом и бытовым газом
Общество
Росавиация сообщила, что столичные аэропорты успешно отработали пик непогоды
Общество
Снегопад вызвал 10-балльные пробки в Санкт-Петербурге
Мир
В Польше прошла церемония приведения к присяге нового правительства
Происшествия
В Ярославской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Происшествия
ПВО РФ ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Рязанской областью
Общество
Путин учредил стипендию для исследователей в научно-технической сфере
Мир
Болгария открыла небо для пролета самолета Лаврова на СМИД ОБСЕ
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизных ставок на вино и шампанское
Мир
Перемирие в секторе Газа продлено еще на два дня
Общество
«Аэрофлот» отменил на 27 ноября пять рейсов из Москвы в Петербург
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей
Мир
Мезенцев заявил об углублении интеграции РФ и Белоруссии

В России с 1 декабря стартует эксперимент по маркировке радиоэлектроники

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России с 1 декабря текущего года начнется эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, который продлится до 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление, опубликованное 27 ноября на портале правовой информации, было подписано 25 ноября премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В рамках эксперимента маркировать таким образом будут светотехническую продукцию, а также ее компоненты: всего в перечне 12 наименований. Пилотный проект в том числе относится к таким комплектующим, как розетки, светочувствительные проводники, лампы и фонари.

Отмечается, что участие в эксперименте добровольное. Согласно документу, оператором информационной системы эксперимента станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он предоставит производителям светотехники и ее комплектующих соответствующие коды маркировки.

В проведении эксперимента будут принимать участие такие ведомства и регуляторы, как Минпромторг, Минцифры, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба безопасности, а также Федеральная служба по аккредитации.

Первые отчеты о проведении пилотного проекта правительство ожидает получить до 1 мая 2024 года, а 1 ноября того же года станет следующей контрольной датой.

Белый рынок, черный ввоз: поможет ли маркировка электроники производителям
Отечественные предприятия из-за низкой цены не могут конкурировать с импортными товарами

Ранее, 11 июля, в Минпромторге России предложили провести эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции. Согласно группе инициаторов, проект предполагает тестирование механизмов маркировки отдельных видов оптоволоконной продукции, а также создание условий для защиты интересов производителей и потребителей.

В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин предложил активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках ЕАЭС с дальнейшим расширением их перечня. Глава российского кабмина подчеркнул, что это позволит снизить объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, а также поспособствует созданию конкурентной бизнес-среды.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023