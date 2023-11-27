В России с 1 декабря стартует эксперимент по маркировке радиоэлектроники

В России с 1 декабря текущего года начнется эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, который продлится до 28 февраля 2025 года. Соответствующее постановление, опубликованное 27 ноября на портале правовой информации, было подписано 25 ноября премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В рамках эксперимента маркировать таким образом будут светотехническую продукцию, а также ее компоненты: всего в перечне 12 наименований. Пилотный проект в том числе относится к таким комплектующим, как розетки, светочувствительные проводники, лампы и фонари.

Отмечается, что участие в эксперименте добровольное. Согласно документу, оператором информационной системы эксперимента станет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он предоставит производителям светотехники и ее комплектующих соответствующие коды маркировки.

В проведении эксперимента будут принимать участие такие ведомства и регуляторы, как Минпромторг, Минцифры, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба безопасности, а также Федеральная служба по аккредитации.

Первые отчеты о проведении пилотного проекта правительство ожидает получить до 1 мая 2024 года, а 1 ноября того же года станет следующей контрольной датой.

Ранее, 11 июля, в Минпромторге России предложили провести эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции. Согласно группе инициаторов, проект предполагает тестирование механизмов маркировки отдельных видов оптоволоконной продукции, а также создание условий для защиты интересов производителей и потребителей.

В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин предложил активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках ЕАЭС с дальнейшим расширением их перечня. Глава российского кабмина подчеркнул, что это позволит снизить объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, а также поспособствует созданию конкурентной бизнес-среды.