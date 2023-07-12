Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции

В Минпромторге России предложили провести эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции. Проект постановления правительства РФ был опубликован во вторник, 11 июля, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Провести с 1 сентября 2023 года по 1 декабря 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов оптоволоконной продукции», — сказано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что проект предполагает тестирование механизмов маркировки отдельных видов оптоволоконной продукции, а также создание условий для защиты интересов производителей и потребителей. Участие в эксперименте планируется на безвозмездной основе.

В рамках эксперимента будут прорабатывать вопрос отслеживания оборота продукции с момента производства и до укладки волоконно-оптического кабеля при строительстве линии связи. Оператором информационной системы, которая будет использована для эксперимента, выступит ООО «Оператор-ЦРПТ».

Ранее, 16 июня, стало известно, что Минпромторг обсуждает с экспертами вопрос о добровольном эксперименте по маркировке игрушек. Марки на них могут появиться уже в начале 2024 года, при этом добровольный этап планируют проводить не менее года.

В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин предложил активизировать совместную работу по маркировке товаров в рамках ЕАЭС с дальнейшим расширением их перечня. Глава российского кабмина подчеркнул, что это позволит снизить объемы нелегального товарооборота, особенно в потребительском секторе, а также поспособствует созданию конкурентной бизнес-среды.