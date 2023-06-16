Минпромторг обсуждает с экспертами вопрос о добровольном эксперименте по маркировке игрушек, узнали «Известия». Эту информацию подтвердила глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Марки на них могут появиться уже в начале 2024 года, заметила она.

Проводить добровольный этап планируют не менее года. В 2024-м власти также примут решение о том, насколько необходима обязательная маркировка этой продукции, этот этап может стартовать уже в 2025-2026 годах. По словам Антонины Цицулиной, маркировка может коснуться таких категорий как куклы и мягкие игрушки, конструкторы и строительные наборы. а также металлические машинки и настольные игры.

На эти категории товаров приходится почти 50% рынка, из них — на конструкторы и строительные наборы — 17% рынка, а на куклы и мягкие игрушки — 20%. Большая часть всех игрушек в страну поступает из Китая — 70% рынка.

Все эти категории включают в себя максимальное число лицензируемых товаров (нужны разрешения на продажу), плюс в них больше всего брендов, которые подделывают и ввозят в РФ как контрафакт. Сегодня теневой рынок в стране составляет порядка 30% оборота, в 2021 году эта доля была меньше — 25%, подчеркнула Цицулина.

«В связи с санкциями в Россию направились большие стоки этой продукции. Часть этих товаров — подделки (не соблюдены права на интеллектуальную собственность), часть — произведены с нарушениями обязательных требований, есть вопросы по качеству и безопасности», — рассказала Цицулина.

Речь идет, в частности, о таких брендах, как L.O.L, Barbie, Monopoly, Angry Birds, Surprise!, Hello Kitty и Lego.

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Идентификация Barbie: в России могут запустить маркировку игрушек