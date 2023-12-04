Реклама
Прямой эфир
Культура
Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ
Экономика
Минсельхоз РФ опроверг информацию о подорожании пельменей и колбасы на 20%
Мир
Оксфордский словарь назвал словом года разговорный вариант понятия «харизма»
Общество
В МЧС предупредили москвичей об аномальных морозах
Экономика
Мировые цены на золото установили исторический рекорд в $2150 за унцию
Мир
В МО Украины заявили о начале создания новой модификации ракеты «Нептун»
Политика
В МИД РФ заявили об отсутствии сообщений от Эстонии о возможном закрытии границы
Мир
Украинские СМИ сообщили о запросе главкома ВСУ 17 млн снарядов у США
Общество
Адвокат опровергла погашение Блиновской налогового долга на 1,4 млрд рублей
Мир
На Украине рассказали о рассмотрении офисом Зеленского планов отставки Залужного
Экономика
В ЦБ прокомментировали сроки обмена заблокированных активов
Общество
Жителей Бурятии предупредили о возможных сходах лавин 4 и 5 декабря
Мир
Армия Израиля сообщила о небезопасности гуманитарного коридора в центре Газы
Мир
Белый дом предупредил конгресс о заканчивающихся средствах на помощь Украине
Экономика
Стоимость биткоина превысила $42 тыс. впервые с апреля 2022 года
Сюжет:

Военный эксперт Кнутов рассказал о преимуществах аэролодки Alligator

Эксперт Кнутов: аэролодка Alligator может эффективно перемещаться по устьям рек
0
Фото: аэролодка-аллигатор.рф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэролодка Alligator, которую Вооруженные силы РФ начали применять на Днепре в зоне спецоперации, позволяет эффективно и на большой скорости перемещаться по устьям рек и болотистой местности. Об этом «Известиям» 4 декабря рассказал директор Музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Такие аэролодки позволяют перемещаться по устьям рек, по зарослям травы, по болотистой местности очень эффективно, скорость большая. <...> Эта аэролодка в состоянии двигаться именно по протокам и между протоками», — отметил Кнутов.

Он напомнил, что после разрушения Каховской ГЭС в июне этого года образовалось много островов и болотистая местность, где Вооруженные силы Украины пытаются расширить плацдарм.

«Мы не даем ему (противнику. — Ред.) это сделать, но действовать там достаточно сложно в силу того, что из-за заболоченности тяжело перемещаться. А вот подобного рода аэролодки имеют уникальные возможности для того, чтобы как раз в этих условиях обеспечивать и переброску личного состава, и, возможно, размещение на них какого-то оружия, например крупнокалиберных пулеметов», — объяснил директор Музея Войск ПВО.

Кроме того, военный эксперт добавил, что такая техника позволяет подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых и перебрасывать десант — порядка семи человек. Длина такой лодки — до 7,5 м, а скорость движения — до 140 км/ч.

По словам Кнутова, Alligator очень актуальна в условиях низовья Днепра. Благодаря такой аэролодке ведение боевых задач станет более маневренно, эффективно и даст значительное преимущество над противником, заключил эксперт.

Ранее в понедельник представитель компании — производителя лодок Alligator Вячеслав Кочеев рассказал «РИА Новости» о начале использования российскими военными на херсонском направлении «водного внедорожника» — аэролодки Alligator. Он указал на позитивные отзывы об эксплуатации работы аэролодок в Херсоне.

Речная болезнь: ВФУ не оставляют попыток форсировать Днепр
ВС РФ ракетным ударом остановили подготовку противника к высадке на херсонском направлении

Ранее, 2 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что российская разведка в Херсонской области обнаружила на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, с помощью которых противник пытался переправиться на левый берег. Российские военные уничтожили все цели барражирующими боеприпасами «Ланцет», указали в военном ведомстве. В числе прочего были ликвидированы несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023