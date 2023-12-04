Военный эксперт Кнутов рассказал о преимуществах аэролодки Alligator

Аэролодка Alligator, которую Вооруженные силы РФ начали применять на Днепре в зоне спецоперации, позволяет эффективно и на большой скорости перемещаться по устьям рек и болотистой местности. Об этом «Известиям» 4 декабря рассказал директор Музея Войск противовоздушной обороны (ПВО) полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Такие аэролодки позволяют перемещаться по устьям рек, по зарослям травы, по болотистой местности очень эффективно, скорость большая. <...> Эта аэролодка в состоянии двигаться именно по протокам и между протоками», — отметил Кнутов.

Он напомнил, что после разрушения Каховской ГЭС в июне этого года образовалось много островов и болотистая местность, где Вооруженные силы Украины пытаются расширить плацдарм.

«Мы не даем ему (противнику. — Ред.) это сделать, но действовать там достаточно сложно в силу того, что из-за заболоченности тяжело перемещаться. А вот подобного рода аэролодки имеют уникальные возможности для того, чтобы как раз в этих условиях обеспечивать и переброску личного состава, и, возможно, размещение на них какого-то оружия, например крупнокалиберных пулеметов», — объяснил директор Музея Войск ПВО.

Кроме того, военный эксперт добавил, что такая техника позволяет подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых и перебрасывать десант — порядка семи человек. Длина такой лодки — до 7,5 м, а скорость движения — до 140 км/ч.

По словам Кнутова, Alligator очень актуальна в условиях низовья Днепра. Благодаря такой аэролодке ведение боевых задач станет более маневренно, эффективно и даст значительное преимущество над противником, заключил эксперт.

Ранее в понедельник представитель компании — производителя лодок Alligator Вячеслав Кочеев рассказал «РИА Новости» о начале использования российскими военными на херсонском направлении «водного внедорожника» — аэролодки Alligator. Он указал на позитивные отзывы об эксплуатации работы аэролодок в Херсоне.

Ранее, 2 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что российская разведка в Херсонской области обнаружила на правом берегу Днепра вражеские плавсредства, с помощью которых противник пытался переправиться на левый берег. Российские военные уничтожили все цели барражирующими боеприпасами «Ланцет», указали в военном ведомстве. В числе прочего были ликвидированы несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.