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Землетрясение на Филиппинах привело к гибели минимум двух человек

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Фото: AP/Ivy Marie Mangadlao
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На Филиппинах в результате землетрясения магнитудой 7,6 на острове Минданао погибли как минимум два человека. Об этом сообщает в понедельник, 4 декабря, новостной портал Mint.

Отмечается, что мощные подземные толчки начались 2 декабря и продолжаются до сих пор.

«В результате серии землетрясений по меньшей мере два человека погибли и несколько получили ранения. <…> 30-летний мужчина погиб, когда на него обрушилась стена внутри его дома. В городе Тагум погибла беременная женщина», — сообщает портал.

Из-за землетрясения в регионе объявлено предупреждение о цунами. Правительство близлежащих филиппинских провинций Суригао-дель-Сур и Восточного Давао на восточном берегу Минданао попросило жителей немедленно покинуть свои дома и перебраться на возвышенности или переехать вглубь страны.

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2 декабря сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 110 км от филиппинского города Бутуан. Эпицентр был зафиксирован в восточной части острова Минданао на глубине 63 км.

До этого, 26 ноября землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано у берегов острова Тайвань. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 142 км к юго-востоку от города Цзилун с населением 397 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27 км. О пострадавших информации не было.

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