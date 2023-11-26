Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у берегов Тайваня

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у берегов острова Тайвань. Об этом 26 ноября сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) на своем сайте.

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 142 км к юго-востоку от города Цзилун с населением 397 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27 км.

Подземный толчок был зарегистрирован в 7:11 мск.

Ранее, 14 ноября, землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано неподалеку от побережья Камчатки. Эпицентр землетрясения оказался в 85 км на юго-восток от Петропавловска-Камчатского.