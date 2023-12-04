Травма из-за гололедицы — какую помощь можно получить по ОМС и ДМС

Зимой, в период гололедицы, учащаются случаи травм от падений на улицах. Первое, что должен сделать человек, попавший в такую ситуацию, — обратиться в травмпункт или вызвать «скорую». Медики окажут необходимую помощь по полису ОМС. «Известия» рассказывают читателям, на какие услуги и компенсации имеет право упавший на улице человек.

Падение на улице — помощь по ОМС

Даже если у пациента отсутствует с собой полис, в травмпункте ему окажут бесплатную помощь. В рамках программы государственных гарантий пациента также при необходимости госпитализируют. Если полученная травма не позволяет человеку добраться до травмпункта, он может вызвать «скорую» и врачи также окажут на месте экстренную помощь вне зависимости от наличия у пострадавшего медицинского полиса.

В случаях, когда пациенту требуется хирургическое вмешательство, операцию также проведут бесплатно, но, как правило, расходные материалы потом придется оплатить.

Окажут ли помощь при травме без полиса ОМС

Даже если полис ОМС просрочен или вовсе отсутствует, и в травмпункте, и на скорой, и в поликлиниках и больницах пациенту обязаны оказать экстренную помощь. Речь идет о тех случаях, когда травма или иное состояние угрожает жизни пострадавшего.

Если врач отказывается оказать больному помощь без полиса, пострадавший вправе обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру с жалобой.

Падение на улице — помощь по ДМС

Некоторые россияне оформляют полис добровольного медицинского страхования (ДМС), позволяющий получать медуслуги в платных клиниках. В большинство программ входит страхование несчастного случая и оказание экстренной помощи, однако лучше сверяться с перечнем услуг конкретной страховой компании и заключенным договором

В случае падения на улице и последующей травмы владелец ДМС может обращаться с травмой в ту клинику, где есть дежурный травматолог, — это всегда подскажет диспетчер страховой компании. Если в договор включена стационарная помощь и необходима госпитализация по травме, то застрахованный клиент также будет госпитализирован по своей страховке. Расходные материалы, которые могут понадобиться по операции, обычно тоже включены в полис. Какие бывают условия программ ДМС и как они различаются по стоимости, «Известия» объясняли в специальном материале.

Что такое страхование от несчастного случая и входит ли туда травма при падении на улице

Российские страховые компании предлагают своим клиентам оформить страховку от несчастного случая. Большинство таких программ включают страховку при падении в гололед. При наступлении страхового случая гражданин получает выплату, которую может потратить на лечение или реабилитацию. В большинство страховых программ входит и падение на льду, но условия лучше уточнять у конкретного страховщика.

Обычно пострадавший получает единовременную выплату, а также возмещение за каждый день, который он находился на больничном. Сумма денежной компенсации определяется условиями программы и обстоятельствами падения.

Что делать, если упал на улице и получил травму при падении

Поскользнувшись на улице, ни в коем случае нельзя резко вставать. Если становится понятно, что получена травма, нужно вызвать «скорую» или попросить об этом прохожих. Если пострадавший планирует в дальнейшем обратиться за компенсацией в суд, не лишним будет взять контактные данные у свидетелей падения, а также самостоятельно или с чьей-то помощью зафиксировать на видео место и обстоятельства падения. При падении в общественном месте впоследствии можно затребовать видео с камер наблюдения, если таковые установлены.

Приехавших медработников нужно попросить составить медицинское заключение и при необходимости открыть больничный лист. В будущем сохранять нужно все результаты обследований, выписки из истории болезней, чеки за медицинские манипуляции и лекарства.

Как получить компенсацию за падение на улице в 2023 году

Во многих случаях за падение с последующей травмой можно получить денежную компенсацию, однако выплат придется добиваться через суд. Для подтверждения понадобится справка о травме или больничный лист. С документами нужно подать заявление в в суд по месту жительства или по месту получения травмы.

Подробнее о том, как получить компенсацию за падение на улице, «Известия» рассказали читателям в специальном материале.