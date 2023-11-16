Компенсация за падение на улице — как получить и кому предъявлять претензии

С приходом холодов на тротуарах и дорогах появляется наледь, которая может привести к неприятным падениям и травмам. Если из-за скользких дорожек или лестниц здоровью человека был причинен вред, он может потребовать компенсацию. О том, в какие инстанции обращаться и как действовать в случае падения, читайте в материале «Известий».

Кому предъявлять претензии при падении на улице в 2023 году

За благоустройство и безопасность разных локаций отвечают разные службы. Поэтому в случае падения следует обратить внимание на окружение.

Если человек поскользнулся на территории торгового центра, магазина, аптеки, парикмахерской или другого коммерческого пространства, ответственность за причиненный ему вред ляжет на собственника помещения или арендатора. Это касается и случаев, когда травма была получена в пределах 5 м от входа.

Безопасность остановок общественного транспорта, обеспечивает местный департамент транспорта, поэтому претензию следует направить туда.

При падении на территории государственного учреждения (школы, детского сада, спорткомплекса, поликлиники и т.д.) или общественного пространства (улицы, парка, площади и т.д.) нужно обратиться в городскую администрацию. Оттуда жалоба будет передана в организацию, которая занималась очисткой льда.

Дворы и подъезды многоквартирных домов находятся в ведении управляющей компании, поэтому требовать возмещения ущерба нужно у нее.

Что делать при падении на улице в 2023 году

В случае падения на улице в первую очередь нужно, не вставая, оценить свое состояние. После этого на место происшествия необходимо вызвать скорую помощь или попросить об этом прохожих. Медицинские работники зафиксируют время и место происшествия, а также сделают запись о полученных повреждениях. Эти сведения впоследствии могут стать решающим аргументом в пользу пострадавшего на суде.

Также следует сфотографировать или записать на видео место падения. Главное, чтобы локация на этих кадрах оставалась узнаваемой и были видны нарушения, которые привели к травмам: скользкий тротуар, обледеневшая лестница, мокрый кафельный пол в магазине и т.д.

Помимо этого стоит записать имена и контактные данные свидетелей падения — их показания могут потребоваться в суде. Также можно попробовать найти камеры, которые могли запечатлеть произошедшее, и запросить у владельцев видео.

Когда приедет скорая помощь, нужно попросить у медработников составить медицинское заключение, при необходимости открыть больничный лист. Все результаты обследований, направления врача и доказательства понесенных расходов следует сохранить. Пригодятся чеки из аптеки, рецепты на лекарства, договоры на оказание медицинских услуг, направления на обследования, выписки из истории болезни и т.д.

Как получить компенсацию за падение в 2023 году

Проще всего получить компенсацию за травму, полученную из-за гололеда. Если человек споткнулся о торчащую из асфальта арматуру или подвернул ногу, наступив в яму на тротуаре, шанс на выплаты значительно меньше, но иногда суд всё же встает на сторону пострадавшего.

В большинстве случаев добиться компенсации получится только в порядке гражданского судопроизводства. Это связано с тем, что в городском бюджете не заложены расходы на подобные выплаты. Кроме того, органы местной власти не имеют полномочий по решению вопросов, связанных с возмещением ущерба из-за травмы во внесудебном порядке, так как такие правоотношения регулируются гражданским законодательством.

Однако перед тем, как составить иск, необходимо направить письменную претензию потенциальному виновнику травмы. Ее можно написать очно или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. При личном визите в административный орган или офис компании документ оформляется в двух экземплярах, при этом на копии заявителя должна стоять отметка о принятии с датой.

Если в компенсации отказали, следует обращаться в суд. В иске нужно указать ФИО пострадавшего, его адрес и контактную информацию, а также реквизиты организации, которая допустила нарушения. Обстоятельства падения следует описывать подробно, но без лишних деталей, с упоминанием места и примерного времени произошедшего. Также в иске нужно сформулировать требования к ответчику и сумму желаемой компенсации.

К исковому заявлению необходимо приложить следующие документы:

медицинское заключение с описанием травм, составленное врачами скорой помощи;

результаты обследований, направления врачей;

документы, подтверждающие медицинские расходы;

справку по форме 2-НДФЛ, если из-за травмы пришлось на время прекратить работу и из-за этого упал доход;

фото и видео с места происшествия;

показания свидетелей;

копию претензии, направленной ответчику.

Когда дело доходит до суда, пострадавшему необходимо доказать факт причинения вреда, его размер, а также наличие нарушений со стороны ответчика и их связь с полученной травмой. Поэтому доказательная база истца должна быть максимально полной.

Наиболее весомым аргументом в пользу пострадавшего в суде является вызов скорой помощи на место падения. Если человек пришел в травмпункт самостоятельно, доказать, что он травмировался по вине коммунальных служб или из-за халатности частной организации, будет крайне сложно. Фото- и видеосъемка, а также показания свидетелей также играют важную роль в суде.

Сумма компенсации при падении в 2023 году

В среднем сумма компенсации за падение составляет от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. В отдельных случаях она может доходить и до 200 тыс. рублей.

В первую очередь пострадавший может претендовать на возмещение расходов на диагностику и лечение. При этом оплачиваются только те лекарства и медицинские услуги, которые были назначены врачом. Кроме того, нельзя получить компенсацию за платные обследования, если их можно было сделать бесплатно по полису ОМС.

В сумму компенсации можно включить и расходы на реабилитацию: лечебные массажи, поездки в санаторий, занятия в реабилитационном центре и т.д., но только если эти мероприятия были рекомендованы врачом.

Также возмещению подлежат потери в зарплате, если из-за травмы человек был вынужден прервать свою профессиональную деятельность, например музыкант повредил руку и не смог участвовать в концертах. Подтвердить падение дохода поможет справка 2-НДФЛ.

Кроме того, пострадавший имеет право на компенсацию морального вреда. За травму руки, полученную в результате падения, можно получить до 30 тыс. рублей, а за травму ноги — до 100 тыс. рублей.

Кроме того, если суд примет решение в пользу истца, ответчику также придется компенсировать ему расходы на юриста.

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