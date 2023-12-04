Соцопрос выявил готовность 44% украинцев к компромиссу в переговорах с РФ

44% опрошенных украинцев заявили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом в восточной части страны таких граждан уже больше половины (51%). Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщила «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на результаты последнего социологического опроса группы «Рейтинг».

По данным опроса, 44% высказавших свое мнение украинцев считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах, привлекая помощь других государств. Отмечается, что еще 1% призвал согласиться на требования России.

Кроме того, сторонники компромисса входят в возрастную группу 18–35 лет, это 45% опрошенных. А 48% высказались за то, чтобы отказаться от переговоров и участвовать в военных действиях до освобождения территории, они принадлежат более старшей группе, 36–50 лет, на западе страны (50%).

Ранее, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя украинский лидер не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. Днем ранее глава государства посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

До этого, 24 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опросов заявило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. В публикации отмечается, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась и украинские власти разочарованы тем, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, в то время как Киев публично выступил против диалога с Москвой и Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.