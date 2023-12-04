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В СК раскрыли обстоятельства убийства подростка на остановке в Иркутске
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В СК раскрыли обстоятельства убийства подростка на остановке в Иркутске

СК: убийство подростка в Иркутске произошло на почве словесного конфликта
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Фото: t.me/sledcom38
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В ходе малозначительного словесного конфликта 15-летнему подростку в Иркутске нанесли не менее четырех ножевых ранений. Об обстоятельствах убийства сообщили 4 декабря в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Иркутской области.

Конфликт произошел вечером 2 декабря на остановке общественного транспорта. Шесть человек вышли из сауны и направились к ней. Там они подошли к компании из пяти подростков, которым впоследствии начали наносить телесные повреждения. В результате 15-летнему мальчику нанесли не менее четырех ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Инициаторы конфликта скрылись, однако вскоре были задержаны.

В настоящее время следователи допросили всех участников конфликта. Задержаны шесть человек в возрасте от 15 лет до 21 года. При этом некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В рамках расследования у фигурантов проведены обыски, изъяты телефоны, а также орудие преступления — нож. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее в этот же день сообщалось, что следователи допросили основного подозреваемого в убийстве подростка. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе Иркутска.

Об убийстве стало известно накануне. Сообщалось, что подросток был ранен в ходе конфликта между сверстниками. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось.

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