В Иркутске подростка убили на автобусной остановке

На автобусной остановке в Иркутске был убит 15-летний подросток. Об этом 3 декабря сообщило следственное управление СК России по Иркутской области.

«2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальская в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевшего спасти не удалось», — сообщило ведомство в Telegram.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователи, криминалисты и сотрудники полиции организовали необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

В результате 3 декабря, по данным МВД России, были задержаны участники конфликта. Двух из них задержали в Качугском районе Иркутской области в 200 км от места преступления.

Ранее, 18 ноября, в Ачинске Красноярского края нашли тело 12-летнего школьника с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения. До этого около двух дней велись его поиски. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»).

В тот же день в убийстве мальчика признался его 11-летний друг. Соседка давшего признательные показания ребенка объяснила, что он рос, будучи предоставленным сам себе. По ее словам, мальчик был агрессивен и вспыльчив.

Позже, 19 ноября, пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что подозреваемых в убийстве мальчика теперь двое — подросток-сверстник и отчим сверстника. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.