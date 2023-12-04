Следователи допросили подозреваемого в убийстве подростка в Иркутске

Подозреваемого в убийстве подростка на автобусной остановке допрашивают в Иркутске. Всего к следователям доставлены шесть человек — предполагаемых участников или свидетелей инцидента. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Иркутской области 3 декабря.

«На данный момент к следователям СК доставлен предполагаемый подозреваемый в убийстве несовершеннолетнего. Им оказался 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе города Иркутска», — сказано в сообщении.

Всего в полицейский участок доставлено шесть человек, которые предположительно могут иметь отношение к делу. Кроме того, следователи изъяли нож, которым, по предварительной версии, был убит несовершеннолетний.

Между тем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился докладывать ему о ходе расследования этого дела, о чем сказано в Telegram-канале ведомства.

Предоставить отчет о комплексе первоначальных следственных действий и обстоятельствах произошедшего поручено руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову.

«Кроме того, следствию поручено установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сказано в сообщении.

Ранее в тот же день стало известно, что на автобусной остановке в Иркутске 2 декабря был убит 15-летний подросток. Он был ранен в ходе конфликта между сверстниками. Очевидцы вызвали скорую, однако спасти подростка не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).