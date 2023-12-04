4 декабря — День информатики в России: история и традиции праздника

Ежегодно в России 4 декабря отмечается День информатики. Праздник не утвержден официально, но его отмечают все, кто имеет отношение к данной отрасли. В 2023 году он приходится на понедельник. Когда появилось торжество и с чем оно связано, рассказывают «Известия».

День информатики в России — 2023: история праздника

Развитие информационно-вычислительных средств идет быстрыми темпами. Сегодня в России и мире информационные технологии применяются уже во всех областях жизни — в образовании, медицине, промышленности и управлении. Праздник призван подчеркнуть роль информатики в тех масштабных изменениях, которые произошли в современной мире благодаря этой науке.

Инициаторами создания Дня информатики в 2005 году стали сотрудники Московского института электронной техники (МИЭТ). Впервые праздник был отмечен в 2006 году.

Дата празднования 4 декабря выбрана не случайно. Именно в этот день в 1948 году в СССР была зарегистрирована первая электронная вычислительная машина (ЭВМ) — изобретение выдающихся советских ученых Исаака Брука и Башира Рамеева, положившее начало развитию вычислительной техники в нашей стране. Теперь именно эта дата считается датой рождения информатики в России.

Кроме того, в течение года отмечаются и другие праздники, посвященные компьютерным технологиям. Например, 17 мая по всему миру празднуют Всемирный день электросвязи и информационного общества. Также есть День программиста и День SEO-оптимизатора.

День информатики в России — 2023: как отмечают

День информатики в России отмечают все преподаватели, профессора, ученые, которые посвятили себя этой науке, и, конечно же, учителя, которые преподают информатику в школах. Кстати, эта дисциплина появилась в учебных заведениях в 1985 году и существует до сих пор.

В праздник традиционно проводят различные образовательные мероприятия. Так, начиная с 2014 года в школах и лицеях к Дню информатики организуют акцию «Час кода». В ее рамках школьникам рассказывают о профессии программиста и новых технологиях, а также предлагают самим попробовать заняться программированием. Задания готовят ведущие компании российской IT-отрасли.

Помимо этого в разных городах проходят научные мероприятия и конференции по информационным технологиям. На них специалисты обсуждают актуальные вопросы, делятся опытом, в том числе преподавания информатики тем, кто только осваивает ее азы и кто хочет связать с ней свою профессиональную деятельность в будущем.

День информатики в России — 2023: интересные факты

Первым программистом в истории стала английский математик Августа Ада Кинг (Ада Лавлейс). Ее называли одной из самых неординарных женщин своей эпохи. Еще в ХIХ веке за ней прочно закрепились прозвища Чародейка Чисел и Властительница Вычислений. Именно ей принадлежит первое описание вычислительной машины. Она же составила для нее первую в мире программу. Разработки Ады Лавлейс далеко опередили свое время и увековечили ее в истории IT.

Сам же термин «информатика» появился лишь в середине ХХ века. Он произошел от слияния двух слов — «информация» и «автоматика». Впервые его предложил немец Карл Штейнбух. В России этот термин был введен в научный оборот в начале 1960-х. С тех пор он применяется для обозначения области автоматизированной обработки информации при помощи вычислительных машин.

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