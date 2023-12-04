Реклама
Прямой эфир
Мир
FT сообщила о риске Украины остаться без обещанных Евросоюзом €50 млрд
Армия
Расчеты «Градов» поразили укрепрайон ВСУ на запорожском направлении
Туризм
В АТОР заявили о положительной динамике в сфере выездного туризма
Происшествия
Пожар произошел на территории парковки у новостройки во Владивостоке
Мир
Al Mayadeen сообщил о массированном артобстреле сектора Газа со стороны ЦАХАЛ
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –8 градусов в Москве 4 декабря
Авто
Уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре снизился на 3%
Происшествия
Борт S7 из Новосибирска из-за непогоды сел в Магадане вместо Якутска
Мир
В Израиле пообещали уничтожить членов ХАМАС по всему миру
Мир
Число погибших после взрыва в университете на Филиппинах увеличилось до 11
Армия
Российские БПЛА получат систему опознавания «свой-чужой»
Общество
В СК раскрыли обстоятельства убийства подростка на остановке в Иркутске
Происшествия
Пожар на заводе специализированных автомобилей в Москве локализовали
Армия
«Известия» показали кадры отступления боевиков ВСУ после захвата их опорного пункта

Диетолог развенчала миф о пользе раннего завтрака

Диетолог Тихомирова: отсутствие раннего завтрака не нанесет вреда здоровью
0
Фото: Global Look Press/Ingram Images/Erik Reis - IKOstudio
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польза раннего завтрака — всего лишь миф: если человек не хочет есть сразу после пробуждения, он может сделать это спустя пару часов, и никакого вреда для здоровья не будет. Об этом заявила 4 декабря врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускаются метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Тихомирова отметила, что как раз наоборот: если человек, который не привык завтракать по утрам, неожиданно решит съесть большой объем еды, он может после этого испытать вялость и сонливость, хотя для другого это может быть нормой.

При этом врач обратила внимание на группу людей, которым не рекомендовано пропускать утренний прием пищи. Это пациенты, которые соблюдают лечебный режим питания для восстановления функций пищеварительной системы, например при хронических гастритах, язвах и т.п.

«Для здоровых людей каких-то рекомендаций в этом плане нет. Каждый может завтракать в то время, в которое ему более комфортно», — заключила Тихомирова.

Режим отсюда: почему правильнее питаться по расписанию
Эксперты рассказали, для кого важны завтрак, обед и ужин

Ранее, 29 ноября, были опубликованы данные исследования «Любятово», согласно которым 56% опрошенных россиян заявили, что для них завтрак является лучшим временем наедине с собой. 38% сказали, что завтрак — это время для того, чтобы побыть с семьей.

До этого, 17 октября, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест», к.м.н. Екатерина Кашух рассказала об опасности традиционных завтраков для людей с повышенным артериальным давлением. Она отметила, что речь идет, например, о яичнице с беконом или блинчиках, в которых содержится много вредного холестерина. Такой завтрак ухудшает состояние сосудов и повышает риски сердечно-сосудистых осложнений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023