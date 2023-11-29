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Больше половины жителей России считает завтрак лучшим временем наедине с собой

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Больше половины россиян считают завтрак идеальным временем, чтобы побыть наедине с собой. Об этом 29 ноября сообщила Газета.Ru со ссылкой на исследование «Любятово».

Так, 56% опрошенных заявили, что завтрак для них является лучшим временем наедине с собой, 38% сказали, что завтрак это время для того, чтобы побыть с семьей. Кроме того, 5% назвали его возможностью для делового общения, а 1% — поводом для встречи с друзьями.

29% респондентов не вспомнили моментов из детства, связанных с завтраками, а 31% заявил, что завтрак, приготовленный мамой или бабушкой, были самыми вкусными. У 19% положительные воспоминания связаны с завтраками в детском саду.

При этом 11% опрошенных рассказали, что их не выпускали из-за стола, пока они не доедят кашу. 10% и вовсе ответили, что взрослые заставляли их есть манную кашу. Взрослые в опросе также сообщили о своей сознательности в вопросе завтрака для своих детей. 38% сказали, что сами дают ребенку выбрать, что он хочет есть.

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Ранее, 8 ноября, служба исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей, попросив их назвать самые большие статьи расходов за месяц. Как сообщили 47% опрошенных россиян, их самая большая статья расходов за месяц — покупка еды.

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