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Эксперты назвали цели и причины наращивания влияния Франции в Азии

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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
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Франция решила увеличить влияние в оборонной сфере, наладив сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Таким образом НАТО продвигает свои интересы в странах Юго-Восточной Азии, и это приведет лишь к усилению напряженности в и так неспокойном регионе, рассказали эксперты в беседе с «Известиями».

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На данный момент Франция уже разместила в Тихом и Индийском океанах 7 тыс. солдат. Эксперты отмечают, что Париж в последнее время всё активнее заявляет о своих амбициях в АТР. Наращивая связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Франция, по сути, реализует стратегию НАТО по расширению зоны своей ответственности на Восточную, Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию.

«Если внимательно посмотреть на соглашение, принятое в Мадриде в мае 2022 года, то там речь идет и об Азии. На Филиппинах сейчас готовятся новые пять баз, и создаются они под развертывание сил альянса», — заметил руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Наращивание связей в регионе со стороны Парижа можно считать неким знаком поддержки американских усилий по глобальной переориентации Запада с североатлантического пространства туда, где идет основное развитие, концентрируются наиболее серьезный капитал и транснациональные корпорации, то есть в Азию. При этом все эти действия в АТР в разной степени и под разными предлогами сводятся к одному — сдерживанию КНР.

«Как минимум речь идет об усилении давления на Китай. Для него это, естественно, еще одно разочарование, потому что у Китая самые большие надежды связаны с Германией как с технологически суверенной державой и как раз с Францией как с политически суверенной державой. И когда вдруг французы бросаются в Тихоокеанский регион, Китаю придется лишний раз подумать о том, что предпринимать, чтобы не оказаться в таком широком кольце блокады со стороны Запада», — сказал замдиректора ИМЭМО РАН и руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований, китаист Александр Ломанов.

При этом фундаментального конфликта между Китаем и Францией нет, подчеркнул ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Академии общественных наук КНР Чжу Цзяньли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

НАТОлеоновские планы: как и зачем Франция наращивает влияние в Азии

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