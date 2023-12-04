В АТОР сообщили о падении спроса на туры в Дагестан на 30%
Продажи туров в Дагестан снизились на 10–30% на фоне массовых беспорядков в конце октября. Об этом сообщила в интервью «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«События в Дагестане пришлись на начало низкого сезона, когда турпоток падает естественным образом. В норме снижение продаж на 10–15%, однако по Дагестану мы увидели падение до 30%», — сказала она.
По словам Ломидзе, это следствие того, что часть туристов действительно отказалась от поездки.
При этом регионы Северного Кавказа, в особенности Дагестан и Ставропольский край, в этом году совершили прорыв на рынке внутреннего туризма, напомнила Майя Ломидзе. На этих направлениях летом был аншлаг, места бронировались заранее, а многие туристы возвращаются туда повторно.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Майи Ломидзе «Известиям»:
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