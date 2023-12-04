Группа добровольцев отряда «Барс» под командованием Игоря Блинова уничтожила более 15 украинских боевиков в ходе ожесточенного боестолкновения в зоне спецоперации на Украине. О новых подвигах российских военнослужащих в понедельник, 4 декабря, рассказали в Минобороны РФ.

Выполняя задачу по прикрытию разведчиков ВС РФ, Блинов обнаружил большую группу украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием. Они пытались обойти российские войска с фланга. Военнослужащие отряда «Барс» решили дать отпор противнику, несмотря на его численное превосходство.

Блинов, заняв выгодную позицию, прицельным огнем уничтожил вражеского гранатометчика. Затем в ходе ожесточенного боя подразделение «Барс» ликвидировало более 15 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), и противник был вынужден отступить.

Тем временем старшая медицинская сестра-анестезист старшина Ирина Токарь в составе передового медицинского отряда специального назначения оказывала медицинскую помощь российским военнослужащим, зачастую рискуя жизнью.

За период работы в зоне спецоперации она оказала квалифицированную медпомощь более 1 тыс. бойцов с различными травмами и ранениями. Это способствовало их скорейшему восстановлению и возвращению к решению боевых задач.

3 декабря Минобороны рассказало, как в ходе наступательной операции российских войск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) экипаж командира штурмового танкового взвода майора Хасана Сабзалиева уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ. Благодаря стремительным действиям экипажа и умелому управлению командира опорный пункт и большое количество живой силы противника были уничтожены.

До этого, 28 ноября, Минобороны сообщило, что водитель гвардии младший сержант Унатбек Аманов из стрелкового оружия уничтожил часть диверсантов, которые попытались устроить засаду колонне, подвозившей российским подразделениям боеприпасы. В результате диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ пришлось отступить.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.