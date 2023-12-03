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Российские танкисты уничтожили укрепленный опорпункт и пехоту ВСУ в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ходе наступательной операции российских войск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) экипаж командира штурмового танкового взвода майора Хасана Сабзалиева уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом и других подвигах российских военнослужащих рассказали в Минобороны в воскресенье, 3 декабря.

Танкисты заняли тактически выгодную огневую позицию и атаковали украинских боевиков. Благодаря стремительным действиям экипажа и умелому управлению командира опорный пункт и большое количество живой силы противника были уничтожены.

Однако во время боя танк под командованием майора Сабзалиева был внезапно атакован противотанковым ракетным комплексом ВСУ. В результате попадания ракеты в башню боевой машины мужчина получил контузию и осколочные ранения.

Несмотря на тяжелое состояние, майор Сабзалиев, убедившись в исправности техники, продолжил выполнение поставленных боевых задач. Позднее за проявленные героизм, отвагу и самоотверженность он был награжден орденом Мужества.

Тем временем сержант Елена Руденок в составе отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск (ВДВ) оказывала неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим и мирному населению, часто с риском для жизни.

Батальонная тактическая группа десантников ВС РФ, в составе которой действовала Руденок, выполняла задачу по обороне важного стратегического объекта. За период работы в зоне спецоперации она оказала квалифицированную медпомощь более 2,5 тыс. бойцов с различными травмами и ранениями, что способствовало их скорейшему восстановлению.

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Ранее, 28 ноября, Минобороны сообщило, что водитель гвардии младший сержант Унатбек Аманов из стрелкового оружия уничтожил часть диверсантов, которые попытались устроить засаду колонне, подвозившей российским подразделениям боеприпасы. В результате диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ пришлось отступить.

До этого, 26 ноября, сообщалось, как сержант Владимир Берлим смог вовремя обнаружить движение группы незнакомых лиц и оперативно атаковать нарушителей, впоследствии обезвредив и доставив их в командный пункт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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