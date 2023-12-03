В ходе наступательной операции российских войск на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) экипаж командира штурмового танкового взвода майора Хасана Сабзалиева уничтожил укрепленный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом и других подвигах российских военнослужащих рассказали в Минобороны в воскресенье, 3 декабря.

Танкисты заняли тактически выгодную огневую позицию и атаковали украинских боевиков. Благодаря стремительным действиям экипажа и умелому управлению командира опорный пункт и большое количество живой силы противника были уничтожены.

Однако во время боя танк под командованием майора Сабзалиева был внезапно атакован противотанковым ракетным комплексом ВСУ. В результате попадания ракеты в башню боевой машины мужчина получил контузию и осколочные ранения.

Несмотря на тяжелое состояние, майор Сабзалиев, убедившись в исправности техники, продолжил выполнение поставленных боевых задач. Позднее за проявленные героизм, отвагу и самоотверженность он был награжден орденом Мужества.

Тем временем сержант Елена Руденок в составе отдельного медицинского отряда Воздушно-десантных войск (ВДВ) оказывала неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим и мирному населению, часто с риском для жизни.

Батальонная тактическая группа десантников ВС РФ, в составе которой действовала Руденок, выполняла задачу по обороне важного стратегического объекта. За период работы в зоне спецоперации она оказала квалифицированную медпомощь более 2,5 тыс. бойцов с различными травмами и ранениями, что способствовало их скорейшему восстановлению.

Ранее, 28 ноября, Минобороны сообщило, что водитель гвардии младший сержант Унатбек Аманов из стрелкового оружия уничтожил часть диверсантов, которые попытались устроить засаду колонне, подвозившей российским подразделениям боеприпасы. В результате диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ пришлось отступить.

До этого, 26 ноября, сообщалось, как сержант Владимир Берлим смог вовремя обнаружить движение группы незнакомых лиц и оперативно атаковать нарушителей, впоследствии обезвредив и доставив их в командный пункт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.