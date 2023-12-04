Невролог рассказала о способах снизить риск инсульта

Профилактика любого заболевания предпочтительнее лечения. О вариантах снижения риска мозгового кровоизлияния (инсульта) рассказала 3 декабря врач-невролог, заместитель главного врача по внебюджетной деятельности Университетской клинической больницы №3 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ Ксения Шевцова.

Она отметила, что генетика играет огромную роль в развитии многих заболеваний, и инсульт не исключение. Поэтому прежде всего следует обратиться к врачу-неврологу с целью исключения генетической патологии, системных заболеваний, врожденных изменений сосудов, если кто-то из родных переносил инсульт в раннем возрасте.

«Однако стандартного набора лабораторных анализов, которые бы однозначно говорили о высоком риске развития инсульта, не существует. Поэтому необходимые конкретному человеку анализы может назначить только лечащий врач», ― заявила Шевцова в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Вместе с тем человек без проблемной наследственности не застрахован от инсульта. Например, вероятность кровоизлияния зависит от травм, особенно головы, а также образа жизни. Такие факторы, как стрессы, хронический недосып, работа в ночную смену или ночной образ жизни, — крайне важные маркеры, увеличивающие вероятность развития инсульта.

«Чтобы существенно снизить этот риск, необходимо не только нормализовать режим дня, труда и отдыха, но и отказаться от вредных привычек, например курения и злоупотребления алкоголем, соблюдать принципы правильного питания, избегать эмоциональных и физических перегрузок, регулярно проходить диспансеризацию, больше двигаться», ― рекомендовала невролог.

Кроме того, для поддержания здоровья рекомендуется как можно реже переедать, сократить количество потребляемой соли, сахара и насыщенных жиров. Также повысить профилактическую значимость рациона поможет добавление к нему жирных кислот омега-3.

На этой неделе директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал «Известиям», что инсульт остается одним из наиболее распространенных в России неврологических заболеваний, в последние годы число обращений с ним вернулось на допандемийный уровень. Инсульты, по его словам, остаются на первом месте по частоте, опережая эпилепсию, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.