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Врач рассказал о причинах развития инсультов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Инсульт остается одним из наиболее распространенных в России неврологических заболеваний, в последние годы число обращений с ними вернулось на допандемийный уровень. Об этом рассказал в интервью «Известиям» директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов.

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В 2020–2021 годах наблюдалось снижение количества инсультов, отметил врач.

«Это общемировая тенденция. Зачастую при легких формах заболевания пациенты не хотели обращаться за медицинской помощью. И мы видели четкое снижение количества заболевших. Но за 2023 год и отчасти прошлый число больных с инсультом начало восстанавливаться к допандемийным значениям», — сказал Шамалов.

Инсульты, по его словам, остаются на первом месте по частоте, опережая эпилепсию, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз.

«В подавляющем большинстве случаев причины развития инсультов связаны с наличием у человека факторов риска: повышенного артериального давления, сахарного диабета, ожирения, курения, низкой подвижности, то есть гиподинамии, нарушения липидного спектра, то есть повышения концентрации холестерина», — отметил врач.

Частота развития инсультов у молодых пациентов от 18 до 45 лет, по его словам, колеблется от 3% до 8%. Однако основная масса пациентов, которые заболевают инсультом, — люди старше 65 лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николая Шамалова «Известиям» в пятницу, 1 декабря, в 10:00

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