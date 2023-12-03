Эксперт назвал петицию о мобилизации депутатов на Украине ударом по власти

Военный эксперт Вадим Мингалев в воскресенье, 3 декабря, в разговоре с «Известиями» заявил, что петиция, набравшая 25 тыс. голосов для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским, является ударом по власти в стране.

«<…> на самом деле гораздо больше. Вот потому что, откровенно говоря, народ Украины в буквальном смысле ненавидит нынешнюю власть», — объяснил он.

Кроме того, он предположил, что из-за действий законодательно-исполнительной власти возможны какие-либо волнения в обществе — «возможно появление нового майдана». Специалист также добавил, что 2024 год будет решающим для Украины.

«Скорее всего, мягко говоря, по поводу рассмотрения этой петиции будет власть делать всё возможное, чтобы она не была рассмотрена. <…> И для этого будут приняты все абсолютные меры», — предположил Мингалев.

Кроме того, эксперт отметил, что президент Украины будет пытаться каким-либо образом это дело «замять».

Ранее в этот же день сообщалось, что петиция набрала необходимые голоса. По словам автора инициативы депутата Верховной рады, бывшего члена партии «Слуга народа» Александра Дубинского, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, существующие сейчас правила, согласно которым государственные чиновники и депутаты могут избежать мобилизации, «оказывают негативное влияние на социальную напряженность» и нарушают равенство граждан перед Конституцией.

Ранее, 1 декабря, полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан предложил отправлять на фронт украинских чиновников, так как в стране не хватает военных кадров. Он отметил, что в ВСУ только 1% госслужащих выполняет боевые задачи, и выразил уверенность, что призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не отразится на работе госаппарата, так как в нынешнем количестве они там и не нужны.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.