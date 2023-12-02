Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Власти Краснодара сообщили о пресеченной попытке атаки Украины на регион
Мир
Мэр Киева Кличко обвинил администрацию Зеленского в авторитаризме
Общество
Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах возросла до 6800 кв. м
Мир
Израиль заявил о срыве перемирия из-за отказа ХАМАС отпустить 17 заложников
Мир
ХАМАС заявило об освобождении всех заложников из числа женщин и детей
Общество
Мурашко заявил об обязательном переходе на электронные медкарты
Мир
Венгрия заблокировала проезд украинских грузовиков из Словакии
Общество
Движение поездов по Северомуйскому туннелю восстановлено
Происшествия
В Москве из горящей квартиры спасли двоих детей и взрослого
Армия
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты С-200 над Азовским морем
Происшествия
Площадь пожара на авторынке в Набережных Челнах возросла до 2,5 тыс. кв. м
Мир
В Японии объявили об угрозе цунами из-за землетрясения на Филиппинах
Происшествия
Авторынок загорелся в Набережных Челнах
Происшествия
В Саратове в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек
Общество
Самолет хоккейного ЦСКА вынужденно сел в Екатеринбурге

Адвокат депутата рады Дубинского сообщил о его избиениях в СИЗО

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который обвиняется в государственной измене, был избит в киевском СИЗО. Соответствующую информацию в субботу, 2 декабря, подтвердил адвокат политика Руслан Гладкий.

Ранее в этот же день украинское издание «Страна.ua» опубликовало в своем Telegram-канале записку Дубинского, которую тот передал своим адвокатам. В ней нардеп сообщил об избиении, длившемся примерно два часа, а также указал, что ему могли сломать ребро, о чем свидетельствует гематома.

«Избиение случилось дважды — вчера и сегодня ночью. Сейчас Дубинский находится в коллективной камере. Состояние здоровья у него очень плохое, ему сложно вставать и садиться на стул, даже просто поворачивать туловище вправо и влево ему тяжело. Потому что удары наносились по всему телу. Его пытались бить без следов, но, учитывая количество ударов и то, что они были нанесены одновременно 5–6 людьми, то всё равно есть следы: синяк над правым глазом, гематома на ребрах, что свидетельствует о переломе ребра», — приводятся слова Гладкого в Telegram-канале украинского издания.

При этом подтвердить перелом ребра нельзя, так как рентген сейчас не работает. По словам адвоката, Дубинскому также требуется МРТ: в содержании мочи заключенного была обнаружена кровь, что может говорить о повреждении почек. Администрация СИЗО в госпитализации нардепа отказала, сообщил Гладкий.

«Мы обращаемся к следователю и судье, чтобы они немедленно приняли меры безопасности, это предусматривает закон. Также обращаемся к омбудсмену, министру юстиции, начальнику пенитенциарной службы Шевченковского района — никто из них трубку не берет, хотя мы звоним на личные номера. Мы будем просить отдельную камеру и личную охрану — это также предусматривает закон», — указал адвокат.

Дубинский был арестован на два месяца решением Печерского суда Киева ранее, 14 ноября, по подозрению в государственной измене и участии в преступной организации. По версии судебных органов, Дубинский входил в состав некой группировки, деятельность которой была направлена на «дискредитацию имиджа Украины» на мировой арене в целях ухудшения отношений Киева с США и странами НАТО.

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

До этого, 16 октября, Дубинский, будучи бывшим членом партии «Слуга народа», выступил с петицией, которая призывала президента Украины Владимира Зеленского разрешить украинцам свободно перемещаться, выбирать место жительства и покидать территорию страны, как это предусмотрено Конституцией. Петиция к концу 16 октября набрала чуть более 230 подписей из 25 тыс. необходимых.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023