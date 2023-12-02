Адвокат депутата рады Дубинского сообщил о его избиениях в СИЗО

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который обвиняется в государственной измене, был избит в киевском СИЗО. Соответствующую информацию в субботу, 2 декабря, подтвердил адвокат политика Руслан Гладкий.

Ранее в этот же день украинское издание «Страна.ua» опубликовало в своем Telegram-канале записку Дубинского, которую тот передал своим адвокатам. В ней нардеп сообщил об избиении, длившемся примерно два часа, а также указал, что ему могли сломать ребро, о чем свидетельствует гематома.

«Избиение случилось дважды — вчера и сегодня ночью. Сейчас Дубинский находится в коллективной камере. Состояние здоровья у него очень плохое, ему сложно вставать и садиться на стул, даже просто поворачивать туловище вправо и влево ему тяжело. Потому что удары наносились по всему телу. Его пытались бить без следов, но, учитывая количество ударов и то, что они были нанесены одновременно 5–6 людьми, то всё равно есть следы: синяк над правым глазом, гематома на ребрах, что свидетельствует о переломе ребра», — приводятся слова Гладкого в Telegram-канале украинского издания.

При этом подтвердить перелом ребра нельзя, так как рентген сейчас не работает. По словам адвоката, Дубинскому также требуется МРТ: в содержании мочи заключенного была обнаружена кровь, что может говорить о повреждении почек. Администрация СИЗО в госпитализации нардепа отказала, сообщил Гладкий.

«Мы обращаемся к следователю и судье, чтобы они немедленно приняли меры безопасности, это предусматривает закон. Также обращаемся к омбудсмену, министру юстиции, начальнику пенитенциарной службы Шевченковского района — никто из них трубку не берет, хотя мы звоним на личные номера. Мы будем просить отдельную камеру и личную охрану — это также предусматривает закон», — указал адвокат.

Дубинский был арестован на два месяца решением Печерского суда Киева ранее, 14 ноября, по подозрению в государственной измене и участии в преступной организации. По версии судебных органов, Дубинский входил в состав некой группировки, деятельность которой была направлена на «дискредитацию имиджа Украины» на мировой арене в целях ухудшения отношений Киева с США и странами НАТО.

До этого, 16 октября, Дубинский, будучи бывшим членом партии «Слуга народа», выступил с петицией, которая призывала президента Украины Владимира Зеленского разрешить украинцам свободно перемещаться, выбирать место жительства и покидать территорию страны, как это предусмотрено Конституцией. Петиция к концу 16 октября набрала чуть более 230 подписей из 25 тыс. необходимых.