В Госдуме предложили наказывать за повторную продажу табачной продукции детям

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект об ответственности за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Об этом 3 декабря «Известиям» рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.

«Действующим законодательством установлены меры наказания за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в виде штрафов. При этом существует ряд нечистоплотных продавцов, готовых рискнуть ради увеличения заработка. Дети все еще покупают вейпы и электронные сигареты. Мы считаем, что имеющегося набора санкций недостаточно, и предлагаем усилить наказание за повторные нарушения», — сказал он.

За повторную продажу табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов или устройств для потребления никотинсодержащей продукции предлагается штрафовать граждан в размере от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, должностных лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, юридических лиц — от 600 тыс. до 800 тыс. рублей.

Также законопроект предусматривает для юридических лиц административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Если повышенный штраф не замотивирует исполнять закон, то приостанавливать деятельность на срок до 90 суток в качестве меры ответственности. Подобные наказания уже действуют в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Лучше в случае сомнений спросить документы, чем подрывать здоровье молодежи», — добавил Слуцкий.

В пояснительной записке законопроекта указано, что вводимые изменения окажут положительное влияние на предупреждение и пресечение правонарушений в области продажи несовершеннолетним табачной и прочей никотинсодержащей продукции.

Ранее, 24 ноября, «Известия» сообщили, что в правительстве не поддерживают запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления. Это следует из проекта отзыва кабмина на законопроект депутатов фракции ЛДПР, подготовленного Минздравом.