В правительстве выступили против запрета продажи жидкостей для вейпов

В правительстве не поддерживают запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для их потребления. Это следует из проекта отзыва кабмина на законопроект депутатов фракции ЛДПР, подготовленного Минздравом. С документом ознакомились «Известия».

В числе причин такого решения называются отсутствие критериев запрета продажи этого товара. Как считают в Минздраве, это ведет к нарушению концепции закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и создает условия возникновения юридических коллизий и неоднозначного толкования его положений в целом. Что конкретно имеется в виду в ведомстве не поясняют.

Как отмечается в документе, в 2023 году доходы от уплаты в бюджет акцизов на никотинсодержащие жидкости, производимые в России и ввозимые в страну, оцениваются на уровне 3,6 млрд рублей.

«В соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», прогноз поступления доходов от уплаты акцизов составил в 2024 году — 12,1 млрд рублей, в 2025-м — 12,6 млрд, в 2026-м — 13,1 млрд», — говорится в проекте отзыва.

Таким образом, принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в размере более 12 млрд рублей ежегодно. При этом источники компенсации этих средств не определены, констатируют в Минздраве.

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