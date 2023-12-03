Пиар-менеджер Басты рассказала о его состоянии после ДТП

Российский музыкант Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), который минувшей ночью попал в ДТП на Крестовском острове в Санкт-Петербурге после концерта на «Газпром Арене», не пострадал. Об этом 3 декабря сообщила «Известиям» PR-директор исполнителя Наталья Мостакова.

«Всё с ним хорошо. Ничего (травм. — Ред.) нет. Он записал обращение в своих соцсетях, можете найти его», — сообщила Мостакова.

В соцсетях певец опубликовал видеозапись, на которой поблагодарил зрителей Санкт-Петербурга за то, что пришли на его концерт.

Ранее в этот день 78.ru сообщил о том, что исполнитель попал в ДТП на Крестовском острове. Авария произошла накануне вечером около 22:40 у дома № 8 на Южной дороге. С автомобилем Maybach под управлением 48-летнего водителя, в котором ехал рэпер, столкнулась Kia Rio, за рулем которой был 28-летний доставщик еды.

Предварительно, с места ДТП Баста оперативно уехал на другом авто. Никому из участников аварии не потребовалась помощь врачей. В распоряжении «Известий» также появились кадры с места происшествия.