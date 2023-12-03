Баста попал в ДТП в Санкт-Петербурге после концерта

Российский музыкант Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) попал в ДТП на Крестовском острове в Санкт-Петербурге после концерта на «Газпром Арене». Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает 78.ru.

Авария произошла накануне вечером около 22:40 у дома 8 на Южной дороге. С автомобилем Maybach под управлением 48-летнего водителя, в котором ехал рэпер, столкнулась Kia Rio, за рулем которой был 28-летний доставщик еды.

Предварительно, с места ДТП Баста оперативно уехал на другом авто. Никому из участников аварии не потребовалась помощь врачей. Также сообщается, что позднее рэпер позвонил водителю, чтобы узнать о его состоянии.

В распоряжении «Известий» также появились кадры с места происшествия.

15 ноября в числе погибших в ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Свердловской области оказалась супруга блогера из Краснотурьинска Александра Лещева. По его словам, он специально отправил жену Викторию на автобусе, поскольку решил, что так будет безопаснее.

В результате столкновения также погиб водитель, еще шесть человек пострадали. Потерпевших эвакуировали в Верхнепышминскую центральную городскую больницу.