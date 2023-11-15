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Несколько рейсов задержали на вылет из Екатеринбурга из-за непогоды

В ДТП с фурой и автобусом под Свердловском погибли два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Свердловской области, сообщил 15 ноября в Telegram-канале минздрав региона.

«В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу», — уточнили медики.

Как добавили в региональной ГИБДД, ДТП произошло на 318-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов Верхнепышминского района.

На месте ЧП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС, СМП. Виновник и обстоятельства аварии выясняются.

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Ранее, 29 октября, на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошла авария с участием трех автомобилей, погиб мужчина. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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