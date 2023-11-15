В ДТП с фурой и автобусом под Свердловском погибли два человека
Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Свердловской области, сообщил 15 ноября в Telegram-канале минздрав региона.
«В результате столкновения рейсового автобуса с фурой, по предварительной информации, пострадали восемь человек. Из них двое погибли на месте. Всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу», — уточнили медики.
Как добавили в региональной ГИБДД, ДТП произошло на 318-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов Верхнепышминского района.
На месте ЧП работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС, СМП. Виновник и обстоятельства аварии выясняются.
Ранее, 29 октября, на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошла авария с участием трех автомобилей, погиб мужчина. По факту аварии возбуждено уголовное дело.