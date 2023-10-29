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Мужчина погиб в результате ДТП с участием трех автомобилей под Екатеринбургом

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Фото: vk.com/gibdd_66
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На трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск произошла авария с участием трех автомобилей, сообщили 29 октября в ГИБДД Свердловской области.

На 73-м километре автодороги женщина 2005 года рождения за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением транспортного средства и выехала на встречную полосу, затем допустила столкновение с автомобилем «Газель-Бизнес» под управлением водителя 1990 года рождения. После произошло столкновение BMW X1 под управлением водителя 1975 года рождения. Иномарка также двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП погиб мужчина 1998 года рождения, который находился на пассажирском сидении Hyundai Solaris.

На месте происшествия работали автоинспекторы. По факту аварии органы внутренних дел начали расследование.

В ночь на 29 октября источник «Известий» сообщил, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Самарской области погибли два человека, еще трое пострадали. Автомобиль Lada Kalina на огромной скорости влетел в земляной вал рядом с местом проведения дорожных работ. Отмечается, что два человека от полученных травм погибли на месте ДТП, еще трое пострадавших были доставлены в медучреждение.

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