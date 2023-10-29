Два человека погибли под Самарой в ДТП с участием легковушки

В результате ДТП с участием легкового автомобиля в ночь на воскресенье в Самарской области погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом 29 октября сообщил источник «Известий».

Согласно полученной информации, автомобиль Lada Kalina на огромной скорости влетел в земляной вал рядом с местом проведения дорожных работ. Отмечается, что два человека от полученных травм погибли на месте ДТП, еще трое пострадавших были госпитализированы в медучреждение.

По данным источника, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое других получили легкие травмы.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне, 28 октября, сообщалось, что 63-летний водитель автомашины Toyota Avensis насмерть сбил на пешеходном переходе двух девочек 14 и 15 лет в селе Обильное Ставропольского края. В результате аварии девочка 14 лет от полученных травм скончалась на месте ДТП, вторая умерла в больнице Георгиевска.