Иномарка насмерть сбила подростков на пешеходном переходе на Ставрополье

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил на пешеходном переходе двух девочек 14 и 15 лет в селе Обильном Ставропольского края. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«По предварительной версии, сегодня 28 октября около 19:40 в селе Обильное Георгиевского городского округа водитель легкового автомобиля Toyota (мужчина 1963 года рождения, житель города Пятигорск) допустил наезд на двух местных девочек, переходивших проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В результате аварии девочка 14 лет от полученных травм скончалась на месте ДТП, вторая умерла в больнице Георгиевска.

«63-летний водитель автомашины Toyota Avensis, двигаясь со стороны города Зеленокумск в сторону города Минеральные Воды, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщил заместитель командира ОБ ДПС ГИБДД города Пятигорск майор полиции Григорьев с места ДТП.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель иномарки до инцидента более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, по большей части за превышение скоростного режима.

Другие подробности произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Накануне, 27 октября, сообщалось, что машина сбила девочку-подростка на пешеходном переходе на юге Москвы. Пострадавший ребенок был госпитализирован. Отмечается, что наезд на улице Михневская совершил 37-летний мужчина, управляя автомобилем Audi. Девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.