В Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков

В 60 км от поселка Троицко-Печорское в Республике Коми медведь-шатун напал на бригаду лесозаготовщиков. Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, четверо вахтовиков валили лес и столкнулись с диким животным. Двое рабочих успели сбежать, а остальные пострадали.

Так, 38-летнему Петру К. медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро, в то время как у 24-летнего Антона И. врачи выявили скальпированную рану головы и перелом правого предплечья. Оба госпитализированы.

На данный момент охотники и егеря ищут медведя. По предварительной информации, животное не смогло впасть в спячку, так как не накопило достаточно жира для зимовки.

Ранее, 10 ноября, медведь напал на двух человек в Якутии, их госпитализировали в критическом состоянии. Отмечается, что мужчины услышали лай собаки и вышли на улицу, чтобы выяснить причину, когда на них напал дикий зверь. Другие работники попытались спасти коллег, однако сделать это сразу не удалось. В конце концов медведь убежал, позднее его застрелили.