Как минимум пять человек пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Донецка. По информации корреспондента «Известий», предварительно, пострадали как минимум пять человек.

Как рассказала очевидица Виктория, на момент обстрела она была дома с ребенком. В результате удара у семьи в спальне выбило окно.

«Ребенок был рядом на кровати. Ничего хорошего Украине не желаю, правда, за всё за это. Очень страшно сейчас зимой остаться без окна», — сказала женщина.

Также «Известия» показали разрушения после обстрела.

Официальные данные о числе пострадавших уточняются.

3 декабря представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметило, что за сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Представительство за сутки сообщило о 12 фактах ведения огня со стороны ВСУ. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка.

В этот же день местная жительница Ленинского района Донецка Валентина рассказала «Известиям», что в момент атаки она заметила, как пролетело что-то светящееся. В ее доме выбило три окна и еще одно на чердаке. На кадрах видны обломки бетонного забора толщиной в несколько сантиметров, одна из плит которого почти полностью разрушена.

По данным представительства ДНР в СЦКК, накануне вечером украинские боевики выпустили по городу два снаряда калибра 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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