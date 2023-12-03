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ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по населенным пунктам ДНР
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Как минимум пять человек пострадали в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ленинский район Донецка. По информации корреспондента «Известий», предварительно, пострадали как минимум пять человек.

Как рассказала очевидица Виктория, на момент обстрела она была дома с ребенком. В результате удара у семьи в спальне выбило окно.

«Ребенок был рядом на кровати. Ничего хорошего Украине не желаю, правда, за всё за это. Очень страшно сейчас зимой остаться без окна», — сказала женщина.

Также «Известия» показали разрушения после обстрела.

Официальные данные о числе пострадавших уточняются.

3 декабря представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметило, что за сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР 30 снарядов. Представительство за сутки сообщило о 12 фактах ведения огня со стороны ВСУ. Под огнем оказались Горловка, Донецк и Старомихайловка.

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В этот же день местная жительница Ленинского района Донецка Валентина рассказала «Известиям», что в момент атаки она заметила, как пролетело что-то светящееся. В ее доме выбило три окна и еще одно на чердаке. На кадрах видны обломки бетонного забора толщиной в несколько сантиметров, одна из плит которого почти полностью разрушена.

По данным представительства ДНР в СЦКК, накануне вечером украинские боевики выпустили по городу два снаряда калибра 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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