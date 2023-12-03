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Группа «Ария» завершила тур «Гость из царства теней» шоу-концертом в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Рок-группа «Ария» завершила тур «Гость из царства теней» грандиозным концертом в Санкт-Петербурге 2 декабря. На шоу «Финальный аккорд» легендарных рокеров был полный солдаут. «Известия» заглянули в СК «Юбилейный» и спросили зрителей, за что они любят такую музыку.

«С «Арией» я познакомилась давно, в конце нулевых, брат включил песню, всё как-то закрутилось, завертелось. <...> Находила духовный отклик в песнях», — рассказала посетительница концерта.

Она отметила, что пришла на мероприятие, поскольку было заявлено, что это будет не просто концерт, а феерическое шоу.

На концерте, по словам корреспондента «Известий», было много молодежи и взрослых, пустых мест в зале почти не было. На трибунах почти все подпевали — и молодые, и поклонники постарше. Было очень громко и ярко! Не было места в зале, откуда не было бы слышно подпевающих.

Советская и российская хеви-метал-группа «Ария» была основана в Москве в 1985 году. Одним из ее основателей был Валерий Кипелов. В 2002 году в «Лужниках» состоялся концерт «Судный день», знаменующий раскол группы. Кипелов в том же году возглавил собственную одноименную группу.

Сейчас в составе «Арии» Михаил Житняков, Владимир Холстинин (единственный оставшийся из оригинального костяка команды), Сергей Попов, Виталий Дубинин, Максим Удалов.

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Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев — о приоритетах, желаниях и «природных явлениях»

Ранее, 18 ноября, рок-группа «Алиса» выступила с большим концертом на «ЦСКА Арене» в Москве в честь своего 40-летнего юбилея. На концерте рок-группа «Алиса» представляет свой новый альбом «Дудка», а также исполняет проверенные временем хиты.

До этого, 12 ноября, концерт в честь 40-летия группы прошел в Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный». Этот концерт открыл новый тур группы, который продолжится еще в 10 городах. Отмечается, что во время концерта лидера группы «Алиса» Константина Кинчева закидали шарфами. Он не стал их складывать где-то за кулисами, а надел все на себя и продолжил выступление.

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