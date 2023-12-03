Военнослужащие рембата ЗВО показали рабочие будни в полевых условиях

Специалисты ремонтных подразделений Западного военного округа (ЗВО) продолжают проводить ремонт, модернизацию и бесперебойное обслуживание вооружения и военной техники (ВВТ) в зоне спецоперации. Минобороны РФ 3 декабря показало работу рембата по непрерывному восстановлению и ремонту военной техники и вооружения.

Задача ремонтного батальона — своевременно отремонтировать колесную и гусеничную технику, которая поступает с передовой.

«Наша работа заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки поставить технику в строй, так, чтобы она вернулась на фронт», ― рассказал старший мастер по ремонту техники с позывным Саратов.

Как отметил военнослужащий, в самом начале службы в зоне спецоперации ему было сложно, старшие сослуживцы помогли ему разобраться с трудностями. Саратов признался: его отец гордится тем, что его сын ― специалист рембата на спецоперации.

Российские военные выполняют свои задачи в несколько смен, благодаря чему у них есть возможность осуществлять работы в круглосуточном режиме.

7 октября корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала в одном из прифронтовых рембатов. Она показала, как служащие ремонтно-эвакуационной роты умело восстанавливают почти всю поврежденную в боях на Украине технику: только одна из 50 пострадавших боевых машин будет списана.

24 сентября Минобороны РФ показало работу рембата по непрерывному восстановлению, ремонту и модернизации военной техники и вооружения в зоне спецоперации. Задача ремонтного батальона — быстро починить и вернуть в строй танки, системы ракетная система залпового огня (РСЗО), боевые машины пехоты (БМП) и самоходные орудия. Как только с передовой приходит техника, инженеры сразу же приступают к работе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.