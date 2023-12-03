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В Японии сообщили о критической зависимости страны от российского краба

Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба
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Фото: ТАСС/Игорь Буймистров
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Японский рынок захватывает российский краб и от его импорта будет сложно избавиться, заявила газета Nihon Keizai.

«Большая часть краба импортируется. Оптовая цена снежного краба из России в настоящее время составляет за 1 кг около 2000 иен (1242 рубля)», — отметило издание.

Газета указала на то, что доля импорта российского краба увеличилась в текущем году до 68,8% по сравнению со средним показателем 2022 года в 33%. А доступная цена делает его популярным у покупателя. И избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. В Японии богатых крабом районов немного, чтобы обеспечить спрос, пишет газета.

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29 октября посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из Норвегии поможет российским производителям занять освободившиеся ниши на внутреннем рынке. Посол отметил, что запрет может также способствовать увеличению экспорта рыбной нацпродукции в дружественные страны.

Перед этим, 17 октября, руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов заявил, что в прошлом году Россия на 49% увеличила поставки в Индонезию рыбы и морепродуктов.

До этого, 13 июня, отмечалось, что с начала 2023 года экспорт российских рыбы и морепродуктов в Корею, Японию и Китай составил $565 млн.

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