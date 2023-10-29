Посол РФ заявил о плюсах запрета на ввоз рыбы из Норвегии для российских компаний
Запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из Норвегии поможет российским производителям занять освободившиеся ниши на внутреннем рынке. Об этом 29 октября заявил посол РФ в Осло Теймураз Рамишвили.
«Данная мера создаст возможность для отечественных производителей занять высвободившиеся торгово-производственные ниши на российском рынке, в том числе в премиальном сегменте», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости».
Рамишвили отметил, что запрет сможет также поспособствовать увеличению экспорта рыбной нацпродукции в дружественные страны.
Ранее, 18 октября, президент РФ Владимир Путин продлил еще на год ответные меры России, которые предусматривали продовольственное эмбарго. Запрет на импорт рыбы, мяса, овощей, молочной продукции, овощей и фруктов также распространяется на Норвегию.
Еще в июне Рамишвили в беседе с «Известиями» отметил, что российско-норвежское сотрудничество в рыбопромысловой отрасли хоть и ограничилось в связи с санкциями, но всё равно сохранилось. Он отметил, что сохраняется работа в области управления водными ресурсами Баренцева моря — это главный источник белой рыбы для всего мирового рынка.