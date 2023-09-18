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Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин продлил еще на год ответные меры России, которые предусматривали продовольственное эмбарго. Документ опубликован 18 сентября на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, действие специальных экономических мер продлено до 31 декабря 2024 года. Они предусмотрены указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

На основании данного документа правительство РФ запретило импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов. Позже, в 2015 году, список стран был расширен.

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Ранее в этот день Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он отметил, что Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что показатели ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста РФ. Прогнозируется, что в 2024 году ситуация с бюджетом РФ улучшится, добавил он.

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