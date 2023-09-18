Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин продлил еще на год ответные меры России, которые предусматривали продовольственное эмбарго. Документ опубликован 18 сентября на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в указе, действие специальных экономических мер продлено до 31 декабря 2024 года. Они предусмотрены указом президента РФ от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

На основании данного документа правительство РФ запретило импорт из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады ряда мясной и молочной продукции, рыбы, овощей, фруктов. Позже, в 2015 году, список стран был расширен.

Ранее в этот день Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершен. Он отметил, что Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что показатели ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста РФ. Прогнозируется, что в 2024 году ситуация с бюджетом РФ улучшится, добавил он.