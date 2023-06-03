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Посол РФ рассказал о проблемах в экономике Норвегии из-за антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller
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В норвежском Киркенесе на грани закрытия практически единственное градообразующее предприятие города — Kimek, которое создавалось для развития российско-норвежского торгового сотрудничества. Об этом и других последствиях в результате введения антироссийских санкций рассказал посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили 3 июня в беседе с «Известиями».

«Закрывается, или по крайней мере на грани закрытия, практически единственное градообразующее предприятие в Киркенесе — Kimek. Судоремонтное предприятие, единственное крупное, у которого 90% заказов был ремонт, подготовка к путине российских рыбопромысловых судов. А их-то больше 50», — сказал он.

Посол указал, что российско-норвежское сотрудничество в рыбопромысловой отрасли, хоть и ограничилось в связи с санкциями, но всё равно сохранилось. Он отметил, что сохраняется работа в области управления водными ресурсами Баренцева моря — это главный источник белой рыбы для всего мирового рынка.

«Вся атлантическая рыба здесь. Там, естественно, имеют право по квотам и другие страны, другие державы рыбопромысловые участвовать, но понятно, что львиная доля — это компании двух стран: России и Норвегии. Большая часть рыбы, добытая в этих водах, сгружается в Норвегии, добывается российскими моряками и потом обрабатывается на экспорт. Поэтому, конечно, это важно. И в этом участвовало огромное количество людей, которое во всей этой логистической цепочке присутствует: доставка, транспорт, обеспечение топливом, питание, обработка этой рыбы. Это целые предприятия», — пояснил он.

Кроме того, Рамишвили отметил, что экономика Норвегии оказалась под ударом из-за санкций.

«В связи с программами по социальной поддержке населения, в том числе ввиду наличия у Норвегии большого Государственного пенсионного фонда — «Глобал», последствия кризисных явлений были снижены. Тем не менее норвежская экономика, несмотря на все предпринятые меры, находится в сложном положении, так как жизнь подорожала, и это не может вызывать озабоченность норвежцев», — добавил он.

Посол указал, что Россия для норвежских бизнесменов была местом «инвестиций в правильные, выгодные сферы развития».

«У нас огромное количество сфер, которые были охвачены различными инвестиционными проектами. Сейчас их замещает российский бизнес», — резюмировал Рамишвили.

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В октябре 2022 года глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов, разрешив им заходить только в три порта на севере страны. Речь шла о портах в Киркенесе, Тромсе и Ботсфьорде.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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