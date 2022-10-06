Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов в порты

Норвегия ограничит проход российских рыболовных судов, разрешив им заходить только в три порта на севере страны. Об этом 6 октября сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

«Правительство решило, что российские рыболовные суда будут заходить только в Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд», — приводит слова Хюитфельдт телерадиокомпания NRK.

Также отмечается, что все российские суда, прибывающие в эти порты, должны быть проверены норвежскими сотрудниками.

В начале марта министр рыболовства Норвегии Бьорнар Скьяран заявил, что страна считает важным поддерживать сотрудничество с Россией в сфере рыбной ловли, поэтому не будет закрывать свои порты.

В конце апреля Хюитфельд заявила о закрытии сухопутной границы с РФ и введении запрета для заходов судов, за исключением рыболовных.

30 сентября министр юстиции Норвегии Эмили Мель заявила, что власти могут запретить въезд в страну российским туристам, как это сделали в Финляндии.