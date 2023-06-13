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Экспорт агропродукции из Приморья достиг $700 млн с начала года

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С начала 2023 года из Приморья на экспорт было отправлено продукции агропромышленного комплекса на $696 млн. Это в 1,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Продукция АПК в основном поставляется в страны АТР — Корею, Японию и Китай. Экспорт рыбы и морепродуктов составил $565 млн, сои — $85,3 млн, кукурузы — $12,4 млн, мяса и молока — $4,6 млн, соевого масла — $23 млн, сообщает портал zr.media.

Агентство напоминает, что в конце марта делегация Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко посетила Китай с рабочим визитом. В течение трех дней проводились встречи с представителями органов власти и крупных предприятий приграничных провинций КНР. Сообщалось, что приморские агропромышленники готовы увеличить поставки в Китай молока, бобов, мяса, зерновых, овощей и меда.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года экспорт рыбы и морепродуктов из Приморского края и Сахалинской области вырос в шесть стран. Почти в пять раз увеличены поставки в Индонезию, почти в четыре раза — в КНДР.

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