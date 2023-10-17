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Экспорт российской аграрной продукции в Индонезию может превысить $600 млн

«Агроэкспорт»: экспорт агропродукции из РФ в Индонезию может превысить $600 млн
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Экспорт российской аграрной продукции в Индонезию в ближайшие годы может превысить $600 млн. Большие перспективы открываются для российских поставок пшеницы, говядины, рыбы, сухой молочной и готовой продукции. О такой оценке торговых отношений «Известиям» 17 октября рассказали в федеральном центре «Агроэкспорт» по итогам деловой миссии российских компаний — экспортеров продукции агропромышленного комплекса (АПК) в республику.

Руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов обратил внимание на то, что в прошлом году Россия на 49 % увеличила поставки в Индонезию рыбы и морепродуктов, а экспорт проса вырос в 2,5 раза.

«Кроме того, в этом году возобновлены отгрузки пшеницы на индонезийский рынок: за январь – сентябрь объем превысил 500 тыс. т. Рассчитываем, что уже в ближайшей перспективе мы сможем вновь выйти на показатели сезона 2017/18, когда поставки составили около 1,5 млн т», — добавил он.

В «Агроэкспорте» отметили, что замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин, выступая на пленарной сессии «Россия — Индонезия: стратегическое партнерство в сфере АПК», заявил, что Индонезия — один из наиболее перспективных торговых партнеров России в Юго-Восточной Азии. По его информации, товарооборот аграрной продукции между странами растет и в 2022-м составил $1,9 млрд, а за первые восемь месяцев 2023 года российский экспорт в Индонезию увеличился более чем втрое. На этом же мероприятии заместитель министра торговли Индонезии Джерри Самбуага выразил стремление наращивать закупки из России и сообщил, что у страны есть потребности в импорте целого ряда продуктов.

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Ранее, 13 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Глава государства уточнил, что на экспорт зерновых в этом году пойдет не менее 50–60 млн т. По его словам, страна сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

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