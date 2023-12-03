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В Германии вооруженный ножом украинец устроил дебош в электричке

В Германии вооруженный ножом украинец устроил дебош в электричке

Bild: украинец порезал ножом сидения в электричке и угрожал полицейским в ФРГ
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Фото: REUTERS/xcitepress
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Гражданин Украины, вооруженный ножом, устроил дебош в прибывшей в аэропорт Дрездена электричке. Его задержанием занимался спецназ, передает немецкая газета Bild в субботу, 2 декабря.

«Мужчина — 47-летний украинец. Он добрался до аэропорта Дрездена на электричке, но не смог предъявить действительный проездной билет. Сотрудник вокзала обратился к полиции за помощью, после чего ситуация обострилась», — пишет издание.

Сообщается, что гражданин Украины толкнул сотрудника полиции, достал нож и стал угрожать. После этого порезал несколько сидений в электричке, разбил стеклянную панель с огнетушителем и заперся в туалете. Отмечается, что офицеры применяли перцовый баллончик, но это его не остановило.

В итоге пришлось вызывать поддержку в виде оперативных групп спецназа. Мужчину, забаррикадировавшегося в туалете поезда, задержали.

«В отношении украинца ведется расследование по подозрению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, незаконном проникновении на территорию, неправомерном использовании вызовов экстренных служб, угрозах и нанесении ущерба имуществу», — сказано в материале.

Незваные гости: в Европе всё больше устают от украинских беженцев
В Польше и других странах ЕС накопилось недовольство из-за трат на переселенцев

19 июня сообщалось, что на одной из улиц чешского города Пльзень пьяный украинец напал на женщину и мужчину за отказ дать сигарету. Женщина сидела под деревом, когда к ней подошел парень и попросил сигарету. Она отказала, после чего тот начал ругать ее по-украински и пинать ногами. Ее друг вступился, но парень повалил его на землю и ударил кулаком в лицо. Украинца задержали.

В конце марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщала, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

В январе сообщалось, как в польском городе Дембец украинец напал на местную жительницу, откусил ей часть уха и угнал ее автомобиль. Также сообщается, что мужчина повредил пять автомобилей и был отправлен в больницу для наблюдения из-за его агрессивного поведения.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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