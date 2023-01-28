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В Польше украинец напал на женщину и откусил ей ухо

Украинец напал на жительницу Польши, откусил ей ухо и угнал ее автомобиль
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Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
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В польском городе Дембец украинец напал на местную жительцу, откусил ей часть уха и угнал ее автомобиль. Об этом 27 января стало известно порталу epoznan.pl после разговора с сотрудниками полиции.

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По их словам, инцидент произошел около двух часов ночи с четверга на пятницу. Женщина ехала на Citroen и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину, однако он не стал переходить дорогу, а направился к ней. 35-летний украинец разбил окно, забрался внутрь машины, откусил у женщины кусок уха, а после выбросил ее из машины и уехал.

«Далеко он не убежал, потому что въехал в дорожный знак на улице 28 Июня 1956 года. Там он бросил поврежденную машину и побежал. Полицейским быстро удалось выследить его и задержать», — рассказывает польское издание.

Также сообщается, что мужчина повредил пять автомобилей и был отправлен в больницу для наблюдения из-за его агрессивного поведения.

Жители Польши уже несколько месяцев жалуются на украинских беженцев и их поведение. Так, в декабре польское издание Fakt рассказало, как беженка с Украины, которую приютила польская семья, разрушила брак и вынудила хозяйку покинуть дом.

При этом похожая история произошла ранее в мае с семьей из Великобритании, где также выражают недовольство поведением приехавших в страну украинцев. Там беженка София Каркадым увела мужа у приютившей ее британки. Та выгнала девушку, однако вместе с ней из дома ушел и неверный супруг Энтони Гарнетт, бросив жену и двоих детей. Позже мужчина лишился работы из-за скандала и разорился. Он жаловался, что кредитные карты на нуле, а в арендованной квартире нет даже мебели.

Позже в сентябре Гарнетт признался, что расстался с украинкой после серьезной ссоры. По его словам, женщина «схватила нож и несколько раз ударила им в стену».

27 сентября полиция Великобритании арестовала Каркадым, которая несколько раз пыталась ворваться в дом Гарнетта. Как стало известно 1 октября, после этого девушка заявила о желании вернуться на родину.

В начале декабря сообщалось, что жители Кракова пустили украинских беженцев пожить в свою квартиру, но в скором времени украинцы, как утверждают авторы материала, «устроили из квартиры свалку, а также отказались платить по счетам». Выгнать беженцев удалось только с привлечением правоохранительных органов и автокрана, при помощи которого полицейские пробрались в квартиру.

В ноябре газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни.

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