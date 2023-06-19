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В Чехии пьяный украинец напал на двух человек из-за сигареты

Krimi-Plzen: в чешском Пльзене пьяный украинец избил двух человек за отказ дать сигарету
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Фото: скриншот видео
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На одной из улиц чешского города Пльзень пьяный украинец напал на женщину и мужчину за отказ дать сигарету, пишет местное издание Krimi-Plzen.

Как говорится в публикации от 14 июня, женщина сидела под деревом, когда к ней подошел парень и попросил сигарету. Она отказала, после чего тот начал ругать ее по-украински и пинать ногами. Ее друг вступился, но парень повалил его на землю и ударил кулаком в лицо. После чего к месту происшествия вызвали полицию.

Когда украинец узнал, что к месту происшествия направляются правоохранительные органы, он попытался скрыться, но его задержали. Первым на место прибыл полицейский патруль и проверил агрессивного незнакомца на уровень алкоголя.

«У иностранца 1983 года рождения результат теста на алкоголь составил 3,56 промилле, и после задержания он был доставлен в полицейский участок», — сказал представитель полиции.

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18 мая польская газета Wyborcza сообщила, как граждане Польши прогнали украинских активистов с главной площади Кракова, где у памятника писателю Адаму Мицкевичу они ежедневно устраивали акции. Украинцы у памятника пели гимны и приносили флаги каждый день начиная с февраля прошлого года.

15 апреля стало известно, что украинские беженцы устроили акцию протеста в Нидерландах. Таким образом они выразили свое недовольство условиями проживания.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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