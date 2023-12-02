В Одинцово проверяют информацию об избиении ребенка в детсаду

В подмосковном Одинцово следователи устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений ребенком в детском саду. Об этом 2 декабря сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

По информации СМИ, 30 ноября воспитатель детского сада в Одинцово причинила шестилетнему мальчику телесные повреждения, о чем тот рассказал своим родителям. Они сразу обратились в полицию.

Источник «Известий» уточнил, что у ребенка ссадина на спине и бедре. Ему была оказана медицинская помощь.

«По данному факту следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка», — говорится в Telegram-канале управления СК по Московской области.

Отмечается, что в ходе проверки будут изучены изложенные в публикации доводы и установлены все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся опросы, запланирована судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале ноября в Южно-Сахалинске началась следственная проверка по сообщениям в СМИ об избиении ребенка воспитателем в детском саду. Причиной проверки стало обращение матери одного из воспитанников детсада, которая рассказала полиции, что на теле ее ребенка появились гематомы. Как заявила родительница, ребенок рассказал ей, что его избила воспитательница.