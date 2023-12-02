Корреспондент «Известий» показал Дни Татарстана на выставке-форуме «Россия»

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве стартовали Дни Татарстана. О том, что показала республика в самом большом павильоне, рассказал 2 декабря корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

В этот день посетители выставки смогли увидеть настоящую татарскую свадьбу. Молодожены Самат и Сюмбель приехали из деревни и провели обряд по всем канонам, а гостями у них стали тысячи посетителей.

«Немногие могут похвастаться, а это первая настоящая традиционная татарская свадьба, которая прошла в рамках международного форума, поэтому мы очень рады», — сказали супруги.

Выставку посетила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая представила свои спортивные проекты.

«Я хочу выразить огромную благодарность всему руководству Татарстана за то, что поддержали мою инициативу, мою идею продвигать фигурное катание вперед, для меня это важно. Считаю, что это моя самая важная миссия на данный момент», — сказала она.

Посетители также познакомились с туристическим и промышленным потенциалом Татарстана. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что скоро через республику пройдет автодорога «Восток».

«Мы все ждем к концу года открытие трассы «Восток», это эпохальное событие, когда Москва, Казань, Екатеринбург, Тюмень и трасса до Владивостока свяжет всю нашу огромную страну», — отметил он.

Накануне на выставке-форуме «Россия» прошел День Республики Чувашия. Мероприятие познакомило всех желающих с национальной культурой чувашского народа. Посетителей также ждали танцы, песни и многие другие развлечения.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.