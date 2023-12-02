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Корабли Тихоокеанского флота прибыли в порт Камрань во Вьетнаме

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл с деловым заходом в порт Камрань во Вьетнаме. Об этом 2 декабря сообщило Минобороны РФ.

В рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе в порт зашли большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и средний морской танкер «Печенга». Они пробудут там до 4 декабря.

Российских моряков встречали генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве РФ во Вьетнаме.

«В ходе стоянки в иностранном порту моряки примут участие в протокольных мероприятиях, для них запланирована культурная программа, а также спортивные соревнования с моряками ВМС Вьетнама», — рассказали в Минобороны.

Камрань являлся базой Военно-морского флота СССР и России до 2001 года. В настоящее время порт используется как база для обслуживания и ремонта подводных лодок.

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Ранее, 22 ноября, «Адмирал Пантелеев» прибыл с деловым заходом в порт Саттахип Таиланда. Для таиландских военнослужащих главной военно-морской базы страны была организована экскурсия на российский корабль.

До этого, 6 ноября, на корабле «Адмирал Трибуц» прошел прием делегации Мьянмы с участием лидера страны — председателя государственного административного совета, премьер-министра, главнокомандующего вооруженными силами страны генерала Мин Аун Хлайна. Мероприятие состоялось в рамках первых в современной истории российско-мьянманских военно-морских учений.

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